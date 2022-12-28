Косовский министр заявил, что Сербия стремится дестабилизировать Косово под влиянием россии
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр внутренних дел Косово Хелал Швечла во вторник заявил, что Сербия под влиянием россии стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги и протестует в течение почти трех недель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сербы в этнически разделенном городе Митровица на севере Косово возвели новые баррикады во вторник, через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности после нескольких недель эскалации напряженности между Белградом и Приштиной.
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«Именно Сербия под влиянием россии подняла состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие… граждан сербской национальности, проживающих в Косово", - говорится в заявлении Свечлы.
Сербия отрицает, что пытается дестабилизировать положение своего соседа, и говорит, что просто хочет защитить там свое меньшинство. Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что Сербия "продолжит бороться за мир и искать компромиссные решения".
Дополнение
С 10 декабря сербы в северной части Косово установили несколько блокпостов в Митровице и ее окрестностях и вступили в перестрелку с полицией после ареста бывшего сербского полицейского, предположительно напавшего на действующих сотрудников полиции, отмечате издание.
Белград поздно вечером в понедельник заявил, что в свете последних событий в регионе и его уверенности в том, что Косово готовится напасть на сербов и насильственно снести баррикады, он приказал своей армии и полиции привести силы в высшую боевую готовность.
россия, исторический союзник Сербии, блокирует членство Косово в ООН.
Вторжение рф в Украину побудило государства Европейского Союза уделять больше внимания улучшению отношений с шестью балканскими странами: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, несмотря на продолжающееся нежелание расширять ЕС.