КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр внутренних дел Косово Хелал Швечла во вторник заявил, что Сербия под влиянием россии стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги и протестует в течение почти трех недель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сербы в этнически разделенном городе Митровица на севере Косово возвели новые баррикады во вторник, через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности после нескольких недель эскалации напряженности между Белградом и Приштиной.

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«Именно Сербия под влиянием россии подняла состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, терроризирующие… граждан сербской национальности, проживающих в Косово", - говорится в заявлении Свечлы.

Сербия отрицает, что пытается дестабилизировать положение своего соседа, и говорит, что просто хочет защитить там свое меньшинство. Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что Сербия "продолжит бороться за мир и искать компромиссные решения".

Дополнение

С 10 декабря сербы в северной части Косово установили несколько блокпостов в Митровице и ее окрестностях и вступили в перестрелку с полицией после ареста бывшего сербского полицейского, предположительно напавшего на действующих сотрудников полиции, отмечате издание.

Белград поздно вечером в понедельник заявил, что в свете последних событий в регионе и его уверенности в том, что Косово готовится напасть на сербов и насильственно снести баррикады, он приказал своей армии и полиции привести силы в высшую боевую готовность.

россия, исторический союзник Сербии, блокирует членство Косово в ООН.

Вторжение рф в Украину побудило государства Европейского Союза уделять больше внимания улучшению отношений с шестью балканскими странами: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, несмотря на продолжающееся нежелание расширять ЕС.