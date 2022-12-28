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Киев и область на экстренных отключениях света

Киев и область на экстренных отключениях света

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве и Киевской области применяются экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе, передает УНН.

Цитата

«В Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО). Составленные ранее графики стабилизационных отключений (ГПО) пока не действуют», - говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

Также ДТЭК Киевские региональные электросети сообщает, что в Киевской области происходят экстренные отключения света.

«Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!» – указывается в сообщении.

Дополнение

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал ранее, что в Киеве пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что в случае отсутствия новых атак по энергосистеме, украинцы могут рассчитывать встретить Новый год со светом, но возможны и новые российские удары в новогоднюю ночь.

Источник: УНН
Теги: Киев, энергетика, Киевская область, война, электроэнергия
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