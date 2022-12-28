Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
15960

На юге оккупанты пытаются давить на всех направлениях - Гуменюк

На юге оккупанты пытаются давить на всех направлениях - Гуменюк

Наталья Гуменюк

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На юге Украины держится напряженная ситуация, российские оккупанты пытаются давить на всех направлениях. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На юге держится напряженная ситуация, но все же она контролируется силами обороны, несмотря на то, что враг пытается давить на всех направлениях. Он (враг – ред.) атакует недавно деоккупированную территорию правобережья Херсонской области и обстреливает Никопольщину, где не ступал сапог оккупанта, но люди более полугода страдают от обстрелов», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

На временно оккупированные южные территории Украины российские захватчики свозят своих силовиков.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.