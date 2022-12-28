Харьков под вражескими ударами - ОВА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские оккупанты наносят удары по Харькову, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. оккупанты наносят удары!" – написал Синегубов.

Это же сообщает и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях", - написал Терехов в Telegram.

Дополнение

26 декабря оккупанты наносили удары по Харькову.