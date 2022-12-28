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По Харькову нанесли ракетный удар - ОП

По Харькову нанесли ракетный удар - ОП

КИЕВ. 28 декабря. УНН. По Харькову утром враг нанес ракетный удар. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", - написал Тимошенко.

Раньше 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и области.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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