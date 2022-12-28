Новости: Война
28 декабря 2022, 09:21 • Юлия Шрамко • 12450
По Харькову нанесли ракетный удар - ОП
КИЕВ. 28 декабря. УНН. По Харькову утром враг нанес ракетный удар. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", - написал Тимошенко.
Раньше
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и области.
Источник: УНН
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