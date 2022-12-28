В Румынии нашли мертвым украинца, пытавшегося пересечь границу в горах

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Румынии в горах Марамуреш нашли погибшего гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Об этом сообщил директор государственной службы округа Марамуреш Дан Бенга, пишет УНН со ссылкой на Agerpres.

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"Информация по состоянию на данный момент, полученная коллегами из Инспекции по чрезвычайным ситуациям и Территориальной инспекции пограничной полиции. Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем", - сказал он.

Детали

В воскресенье, 25 декабря, украинские пограничники получили информацию о том, что в районе горы Пип Иван Мармаросский их румынские коллеги задержали двух человек, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Задержанные рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, исчезнувших из их поля зрения.

Пограничники сразу начали поиски. Сообщается, что двух украинцев нашли в тот же вечер, еще двоих – в понедельник, 26 декабря. В течение вторника пограничная полиция и горные спасатели возобновили поиски остальных двух человек, которые без соответствующей теплой одежды и снаряжения поднялись на высоту более 1800 метров. Вечером того же дня они приостановили поиски с помощью вертолета SMURD из-за ухудшения видимости и внезапных изменений атмосферных условий.

Согласно полученной информации, один из мужчин имел многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. В последний раз он выходил на связь утром 26 декабря.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцы пытаются незаконно пересечь границу на "зеленом участке" с Румынией и Молдовой чаще.