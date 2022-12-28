Новости: Война
28 декабря 2022, 09:26 • Юлия Шрамко • 9300
Ракетный удар по Харькову: о жертвах данных нет
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В результате ракетного удара врага по Харькову о жертвах пока неизвестно, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Сотрудники ГСЧС выехали на место попадания. К этой минуте данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Синегубов.
Дополнение
По Харькову утром враг нанес ракетный удар.
Источник: УНН
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