В Киеве "заминировали" ряд учебных заведений и детсадов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Поступило сообщение о заминировании ряда учебных заведений и детских садов. Об этом журналисту УНН сообщила спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис.

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«Есть сообщения о замириноровании ряда объектов, учебных заведений и детских дошкольных. Проверяется информация и объекты», - рассказала Гирдвилис.

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14 декабря сообщалось, что поступало сообщение о заминировании Голосеевской районной государственной администрации Киева.

В тот же день сообщалось, что во Львове "заминировали" несколько школ.