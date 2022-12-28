Новости: Киев
28 декабря 2022, 09:44 • Анна Мурашко • 9030
В Киеве "заминировали" ряд учебных заведений и детсадов
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Поступило сообщение о заминировании ряда учебных заведений и детских садов. Об этом журналисту УНН сообщила спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис.
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«Есть сообщения о замириноровании ряда объектов, учебных заведений и детских дошкольных. Проверяется информация и объекты», - рассказала Гирдвилис.
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14 декабря сообщалось, что поступало сообщение о заминировании Голосеевской районной государственной администрации Киева.
В тот же день сообщалось, что во Львове "заминировали" несколько школ.
Источник: УНН
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