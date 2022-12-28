Укрпочта готовит три новых выпуска марок

КИЕВ. 28 декабря. УНН. “Укрпочта” готовит 3 новых выпуска марок на январь-февраль, но меньшими тиражами. Об этом сообщил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смилянский, передает УНН.

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«Так получилось, что последние выпуски – Херсон, Крымский мост, Новый Год, Щедрик и Оружие – были раскуплены почти за считанные дни и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок. Сколько и как бы мы ни выпустили, их точно всем не хватит, тем более, мы прислушались к Вашим советам, поэтому выпусков будет больше, но тиражи будут меньше. Но меньше не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь-февраль», – сообщил Смилянский в Telegram.

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Он также добавил, что для того, чтобы люди не пропустили выпуск новых марок, есть филателистический абонемент Укрпочты.

«... Вы гарантированно будете иметь возможность приобрести все марки в количестве от 1 до 3 штук с бесплатной доставкой. (...) Со следующего года мы будем присылать марки сразу после выпуска, не дожидаясь окончания месяца», – отметил Смилянский.

Напомним

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис акционерного общества с 2023 года будут снижены на 75%.