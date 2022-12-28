В Минкульте ответили, останется ли УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В настоящее время создана межведомственная правительственная группа, которая будет изучать вопрос о дальнейшем использовании имущества Киево-Печерской Лавры. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины относительно того, останется ли УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре, передает УНН.

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"МКИП рекомендовал не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указом Президента Украины №820/2022 о решении СНБО Украины от 1 декабря 2022 года “Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующее письмо и.о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Александр Рудник направил Высокопреосвященнейшему Павлу, Митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", – говорится в сообщении МКИП.

В настоящее время, как сообщает МКИП, "создана межведомственная правительственная комиссия для изучения вопроса дальнейшего использования имущества Заповедника". "Учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до окончания срока проверки использования церковного имущества делается невозможным", - указали в министерстве.

Напомним

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с упц мп на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре.