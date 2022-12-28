Ракетный удар по Харькову: известно об одном раненом

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Дополнение

По Харькову утром враг нанес ракетный удар - по Слободскому району.