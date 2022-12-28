Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
53130

Ракетный удар по Харькову: известно об одном раненом

Ракетный удар по Харькову: известно об одном раненом

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Дополнение

По Харькову утром враг нанес ракетный удар - по Слободскому району.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.