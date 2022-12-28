В Черном море россияне держат на боевом дежурстве до трех кораблей, без "калибров" - ВМС

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находятся до 3 российских кораблей. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

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«По состоянию на 28.12.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся до 3 вражеских кораблей. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты», - говорится в сообщении.

Как отмечается на обнародованной инфографике, среди вражеских кораблей в Черном море нет носителей окр "калибр".

Также указано, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Дополнение

27 декабря сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находится до 10 кораблей рф, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 26 декабря заявила, что вражеские ракетоносители маневрируют в Черном море, и "очевидно", что оккупанты "к чему-то готовятся".