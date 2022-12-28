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Рашисты ночью обстреляли Донецкую область: есть разрушения домов

Рашисты ночью обстреляли Донецкую область: есть разрушения домов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Оккупационные войска рф в течение ночи совершали единичные обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области. По предварительной информации, в результате атак возникли повреждения дома и жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако единичные обстрелы зафиксированы на разных участках фронта", - написал он в Telegram. 

Детали

По словам главы региона, ситуация в Донецкой области такова:

На Донецком направлении под огонь попала Марьинка. Накануне вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу старой части, а ночью и утром были единичные прилеты по всему городу - без жертв.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В результате обстрелов в городе загорелась многоэтажка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, также произошли обстрелы Торского Лиманской громады - там без жертв.

Дополнение

Российские войска 27 декабря обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. 

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области расстреляли семью из восьми человек - с четырьмя детьми. Инцидент произошел ночью 27 декабря. 

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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