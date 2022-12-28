В Киеве около 300 тыс. абонентов без света

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве около 300 тыс. абонентов отключены от электроэнергии. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

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«Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электричеством. Сегодня на утро у нас еще существуют аварийные отключения. Около 300 тыс. абонентов на сегодняшний день отключены от электричества», - рассказал Поворозник.

Детали

По его словам, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.

«К сожалению, там, где отключена электроэнергия, также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение. Речь идет о высотных домах после 14-го этажа, там, где насосами должно подкачиваться тепло и вода. Также часть котельных, которые мы еще не дооборудовали электрогенераторами», – сказал Поворозник.

Дополнение

В Киеве и Киевской области применяются экстренные отключения электроэнергии.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал ранее, что в Киеве пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться.