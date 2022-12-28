Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
1470

В Киеве около 300 тыс. абонентов без света

В Киеве около 300 тыс. абонентов без света

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве около 300 тыс. абонентов отключены от электроэнергии. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электричеством. Сегодня на утро у нас еще существуют аварийные отключения. Около 300 тыс. абонентов на сегодняшний день отключены от электричества», - рассказал Поворозник.

Детали

По его словам, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.

«К сожалению, там, где отключена электроэнергия, также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение. Речь идет о высотных домах после 14-го этажа, там, где насосами должно подкачиваться тепло и вода. Также часть котельных, которые мы еще не дооборудовали электрогенераторами», – сказал Поворозник.

Дополнение

В Киеве и Киевской области применяются экстренные отключения электроэнергии.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщал ранее, что в Киеве пока ни генерация, ни сети не позволяют перейти к четким графикам. Идут ремонты, и до их завершения экстренные отключения будут продолжаться.

Источник: УНН
Теги: Киев, энергетика, война, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.