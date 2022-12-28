Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8190

АМКУ оштрафовал двух поставщиков труб за сговор более чем на 100 млн грн

АМКУ оштрафовал двух поставщиков труб за сговор более чем на 100 млн грн

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал за сговор ООО «Укрстальснаб» и ООО «Украинский трубный завод» - общая сумма взысканий 103 млн 256 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение АМКУ.

27 декабря 2022 Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины вынесла решение о наложении штрафа на ООО «Укрстальпостач» и ООО «Украинский трубный завод» за сговор при их участии в публичных закупках.

Речь идет о восьми процедурах закупок, которые объявлялись разными заказчиками, а именно ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», КП «Служба единого заказчика», ПАО «СУМИХИМПРОМ». Заказчики закупали магистрали, трубопроводы, трубы и прочее.

Цитата

«При рассмотрении дела были установлены обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ответчиками антиконкурентных согласованных действий для устранения конкуренции между ними при участии в торгах. Были установлены неопровержимые факты, свидетельствующие о скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах, коммуникации между ними и обмене информацией», - говорится в сообщении АМКУ.

Такие действия являются нарушением действующего законодательства.

За сговор ООО «Укрстальснаб» и ООО «Украинский трубный завод» оштрафованы Комитетом на общую сумму 103 256 000 грн. В частности:
- на ООО «Укрстальснаб» – наложен штраф в 94 890 000 грн;
– на ООО «Украинский трубный завод» – 8 366 000 грн.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, штраф
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.