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Дефицит электроэнергии увеличился - Укрэнерго

Дефицит электроэнергии увеличился - Укрэнерго

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Дефицит мощности в энергосистеме увеличился, остановились некоторые блоки электростанций из-за обстрела газопровода на востоке Украины. До всех областей доведены лимиты потребления, их превышение приводит к применению аварийных отключений. Благодаря относительно теплой погоде 4-ю ночь подряд потребление не ограничивается, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе. В то же время благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления. Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране", - сообщили в Укрэнерго.

В связи с этим, как указано, "до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений".

Детали

В компании указали, что энергосистема Украины за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. "Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время", - отметили в НЭК.

"Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему", - указали в Укрэнерго.

Дополнение

В Киеве около 300 тыс. абонентов отключены от электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Укрэнерго
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