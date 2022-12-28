Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
17040

По Украине масштабная воздушная тревога

По Украине масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украину накрыла масштабная воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 11:01 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966. Также в 10:53 в Барановичах зафиксирован взлет истребителя. "Сообщаем, что МиГ-31К вкс рф еще не взлетел", - добавили в группе.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: война, тревога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.