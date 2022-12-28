По Украине масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украину накрыла масштабная воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 11:01 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966. Также в 10:53 в Барановичах зафиксирован взлет истребителя. "Сообщаем, что МиГ-31К вкс рф еще не взлетел", - добавили в группе.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.