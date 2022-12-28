Bloomberg: Япония собирается импортировать первую с мая партию нефти из рф - СМИ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Япония собирается импортировать свою первую партию сырой нефти из россии более чем за полгода. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Цитата

«Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal направляется в Японию после загрузки с объекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке россии в среду. Япония не импортировала партии российской нефти с мая, как показывают данные о доставках», - говориться в сообщении.

Отмечается, что при том, что Япония присоединилась к другим западным союзникам в санкциях против россии за ее вторжение в Украину, она воздержалась от принятия строгих мер в отношении нефти и природного газа. Правительство заявило, что российский экспортный проект «Сахалин-2» является ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию, а производство и импорт нефти необходимы для стабильной работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минэкономики ожидают, что потолок цен на нефть снизит доходы рф на 50%

«Поставка осуществляется после того , как москва запретила экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, которые придерживаются потолка цен. В прошлом месяце Япония заявила, что поставки из экспортного проекта «Сахалин-2» будут освобождены от потолка цен», - говориться в сообщении.

Отмечается, что тем не менее Япония значительно сократила импорт нефти из россии — особенно из нефтегазового проекта «Сахалин-1» — с начала войны, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы стремились диверсифицировать поставки.

Дополнение

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти с россии обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против получения москвой доходов от нефти, что явилось потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.

москва принципиально отказалась поставлять нефть по ценам Запада.