Системально насиловал малолетнюю падчерицу: будут судить жителя Киеве

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правоохранительные органы задержали киевлянина, который систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по фактам изнасилования малолетней девочки (ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Детали



По данным следствия, в октябре 2022 года в правоохранительные органы поступила информация от Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что помещена в это заведение 11-летняя девочка, которую вместе с 7-летней сестрой изъяли из неблагополучной семьи, сообщила о факте сексуального насилия над ней со стороны отчима.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведение психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении нее сексуального насилия подтвердилась.

В настоящее время идет расследование возможного совершения аналогичных противоправных действий в отношении малолетней сестры потерпевшей. Подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

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Дополнение

Житель Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней падчерицы. Ранее мужчина уже отбыл 10 лет заключения за изнасилование собственной дочери.