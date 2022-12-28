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Правительство автоматически продлило ряд соцвыплат в 2023 году: о каких выплатах идет речь

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров принял решение, которое позволит продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых прошло во время военного положения, сообщает УНН

Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Таким образом, с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

  • на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • детей, больных тяжелыми заболеваниями;
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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Источник: УНН
Теги: социальная помощь
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