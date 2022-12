Папа Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Папа Римский Франциск призвал молиться за своего предшественника Папу Римского Бенедикта XVI, заявив, что он "тяжело болеет". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter главы Римского бюро католической службы новостей Синди Вуден.

Цитата

"Папа Франциск на общей аудиенции просит людей молиться за Папу на пенсии Бенедикта XVI, который очень болен и умоляет Бога разрадовать и поддержать его в своем свидетельстве любви к Церкви до конца", - написала она.

#PopeFrancis at general audience asks people to pray for retired Pope Benedict XVI "who is very sick, asking God to console and sustain him in his witness of love for the church until the end." pic.twitter.com/qVjMqCsv37