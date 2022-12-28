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Папа Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта

Папа Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Папа Римский Франциск призвал молиться за своего предшественника Папу Римского Бенедикта XVI, заявив, что он "тяжело болеет". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter главы Римского бюро католической службы новостей Синди Вуден.

Цитата

"Папа Франциск на общей аудиенции просит людей молиться за Папу на пенсии Бенедикта XVI, который очень болен и умоляет Бога разрадовать и поддержать его в своем свидетельстве любви к Церкви до конца", - написала она.

Добавим

95-летний Бенедикт стал первым понтификом за примерно 600 лет, который объявил об отречении от престола в 2013 году. Тогда он объяснил свое решение плохим состоянием здоровья.

С этого времени он официально считается почетным Папой Римским. 

Напомним

Папа Римский Франциск подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если проблемы со здоровьем’ям помешают ему выполнять свои обязанности’обязанности.

Источник: УНН
Теги: Ватикан, Папа Римский, Франциск
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