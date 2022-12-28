КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает BFM TV, пишет УНН.

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"В среду, 28 декабря, в Киев прибыл министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. До встречи со своим коллегой, военным министром Украины, он должен поехать на тренировочный сбор", - сообщает телеканал.

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Накануне министр Себастьян Лекорню подтвердил свой визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. До этого министр вооруженных сил Франции посетил Варшаву.

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.