Новости: Политика
28 декабря 2022, 12:55 • Юлия Шрамко • 6360
В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции
Себастьян Лекорню
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киев прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает BFM TV, пишет УНН.
Детали
"В среду, 28 декабря, в Киев прибыл министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. До встречи со своим коллегой, военным министром Украины, он должен поехать на тренировочный сбор", - сообщает телеканал.
Дополнение
Накануне министр Себастьян Лекорню подтвердил свой визит в Киев и встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. До этого министр вооруженных сил Франции посетил Варшаву.
Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Источник: УНН
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