россияне ранили ребенка в селе под Херсоном

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли село Кизомис в Херсонской области, среди трех раненых - ребенок. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Херсонская область, село Кизомис. Из-за вражеского обстрела пострадали 3 человека. Среди них 14 летний ребенок с минно-взрывной травмой", - сообщил Тимошенко.

Все доставлены в больницы, добавил он.

Напомним

Херсонскую область за 27 декабря российские войска обстреляли 50 раз, известно о трех раненых.