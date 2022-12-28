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Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном

Шли на рыбалку: в Харьковской области на мине подорвались мужчина с 7-летним сыном

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харьковской области в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик, они были госпитализированы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

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«Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от мин и неразорванных боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. В районе села Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы, - написал Синегубов.

Детали

По его словам, сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

По данным полиции области, предварительно установлено, что мужчина с сыном пошли на рыбалку к водоему, расположенному на территории базы отдыха. По дороге, играя, мальчик побежал к кустам, где подорвался на мине. Отец бросился на помощь сыну и подорвался на мине.

«Еще раз призываю всех к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области. Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и т.д. Это может быть опасно для жизни», – отметил Синегубов.

Дополнение

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию в Харьковской области. За минувшие сутки обезврежены еще 103 взрывоопасных предмета.

Источник: УНН
Теги: минирование, дети, война, взрывчатка, разминирование, мина, Харьков и Харьковская область
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