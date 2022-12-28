В Украине из-за войны поражено более 700 объектов критической инфраструктуры - МВД

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине с начала полномасштабного вторжения рф поражено более 700 объектов критической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет УНН.

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«По Украине разрушено более 35 тысяч объектов в результате российских атак. Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с момента вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах», - сказал Енин, которого цитирует пресс-служба министерства.

Детали

«Больше всего обстрелов зафиксировано в Донецкой и Луганской областях. С начала войны там зафиксировано более 5 тысяч обстрелов. Больше всего страдает Харьковская область, там зафиксировано более 11 700 обстрелов», - сказал Енин.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что в Харьковской области продолжаются деоккупационные мероприятия, в частности по установлению коллаборантов.

«В Харьковской области следователями Нацполиции уже задокументировано более 4,5 тысячи военных преступлений, всего с начала вторжения эта цифра достигла более 52 тысяч уголовных производств по фактам совершенных на территории Украины преступлений военнослужащими вс рф и их приспешниками. Всего в Украине по фактам сотрудничества с государством-агрессором начато более 2200 уголовных производств», - заявил Енин.

Отдельно Енин рассказал о работе киберполиции. По его словам, силами киберполиции отработано почти 40 тысяч досье на военнослужащих армии рф.

«Работает более 10 проектов по сбору информации о военных рф и рб. Так же киберполиция активно участвует в борьбе на информационном фронте, отдельное направление - это блокирование враждебной дезинформации. Заблокировано уже более 8 тысяч ресурсов рф из разных сфер. Одной из ключевых задач врага является внесение хаоса, распространение антиправительственных и антивоенных настроений, попытка дискредитации руководства ВСУ и государства и таким образом склонить Украину к унизительным переговорам», - сказал первый заместитель министра внутренних дел.

Напомним

Верховная Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям рф против Украины.