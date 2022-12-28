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Жеваго задержали в Куршевеле, готовятся документы для экстрадиции - ГБР

Жеваго задержали в Куршевеле, готовятся документы для экстрадиции - ГБР

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель, готовятся документы для экстрадиции. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Цитата

«По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во исполнение определения суда по содержанию под стражей подозреваемого, сотрудники Бюро в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора провели огромную работу.

«Среди прочего, следователи ГБР подготовили ходатайство о заключении под стражу до получения требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В итоге, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО Банк «Финансы и Кредит», - информирует ГБР.

Отмечается, что после попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.

«Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину», - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Источник: УНН
Теги: ГБР, нардепы
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