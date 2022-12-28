Зеленский договорился с гендиректором BlackRock о координации по проектам восстановления Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня, 28 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с генеральным директором крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком, которая в течение нескольких месяцев работает над проектом структурирования фондов восстановления Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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"Украинский главнокомандующий и гендиректор BlackRock договорились в ближайшее время сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны с целью достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые сектора экономики", - говорится в сообщении.

Детали

Во время разговора было отмечено, что топ-менеджеры BlackRock планируют совершить личный визит в Украину в ближайшее время.

Как отмечается, под управлением компании BlackRock находятся активы на сумму около 8 триллионов долларов.

Дополнение

Объем плана скорого восстановления составляет более 50 тыс. объектов на более чем 12 млрд евро.