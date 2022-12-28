рашисты ударили по жилой многоэтажке в селе под Купянском - ОВА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские войска сегодня ударили по жилой многоэтажке в селе Купянского района Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Враг не прекращает обстреливать мирные населенные пункты Харьковской области в Купянском районе. Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в селе Кившаровка", - сообщил Синегубов.

Детали

Квартира подверглась значительным разрушениям, указал глава ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Дополнение

По Харькову утром враг нанес ракетный удар. Известно об одном раненом.