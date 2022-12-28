Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5055

рашисты ударили по жилой многоэтажке в селе под Купянском - ОВА

рашисты ударили по жилой многоэтажке в селе под Купянском - ОВА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские войска сегодня ударили по жилой многоэтажке в селе Купянского района Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Враг не прекращает обстреливать мирные населенные пункты Харьковской области в Купянском районе. Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в селе Кившаровка", - сообщил Синегубов.

Детали

Квартира подверглась значительным разрушениям, указал глава ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Дополнение

По Харькову утром враг нанес ракетный удар. Известно об одном раненом.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.