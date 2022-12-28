Главу КСУ планируют избирать только после назначения судей

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Председатель Конституционного Суда Украины будет избираться после назначения судей. Сейчас есть пять вакансий. Об этом сообщил судья-докладчик Сергей Головатый во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Мы приближаемся к Европейскому Союзу, когда нужно принять консенсусом», – сказал Головатый.

По его словам, сейчас в суде есть пять вакансий – вместо 18 есть 13 судей, а для избрания председателя КСУ необходимо 10 голосов.

«Будем ждать, когда субъекты назначения судей заполнят вакансии. У нас их 5. Для избрания головы каждый голос весит. Это объективные условия, в которых мы сейчас находимся», - рассказал Головатый.

Добавим

7 декабря судьи Ирина Зовгородняя, Сергей Сас и Игорь Слиденко уволены с должностей судей Конституционного Суда Украины в отставку.

В июле парламент назначил представительницу Верховной Рады в Конституционном Суде, народную депутат от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда Украины.

Дополнение

Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте, направленном на усовершенствование процедуры отбора судей Конституционного Суда. В своем решении комиссия дала ряд рекомендаций по совершенствованию закона и отказалась от ранее обнародованного срочного заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. Эта редакция закона не содержит обновленного списка рекомендаций Венецианской комиссии.

Реформа КСУ является одним из семи "шагов", изложенных в заключении Еврокомиссии от 17 июня, которые Украина должна осуществить в контексте обретения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.