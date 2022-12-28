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Новости: Криминал и ЧП
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россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей - Резников

россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 28 декабря. УНН. россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в начатой им серии твитов о нарушении правил ведения войны россией, пишет УНН.

Цитата

"россия депортировала более 13 000 украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель «русского мира» другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", – написал Резников.

Напомним

Верховная Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям рф против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, дети, война, депортация, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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