россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей - Резников

КИЕВ. 28 декабря. УНН. россия уже депортировала более 13 тыс. украинских детей. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в начатой им серии твитов о нарушении правил ведения войны россией, пишет УНН.

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"россия депортировала более 13 000 украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель «русского мира» другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", – написал Резников.

Напомним

Верховная Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям рф против Украины.