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Оккупанты запретили в захваченном Мариуполе массовые собрания во время новогодних праздников - советник мэра

Оккупанты запретили в захваченном Мариуполе массовые собрания во время новогодних праздников - советник мэра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты запретили горожанам в дни новогодних праздников проводить массовые мероприятия. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

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"На период новогодних праздников оккупанты запретили проводить какие-либо массовые мероприятия, собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах. Непонятно, как в таком случае они будут корректировать очереди к полевым кухням, банкоматам и оккупационным бюрократическим зданиям", - написал он.

Детали

Также он отметил, что левобережье города снова без электричества из-за ливня. Кроме того, в Мариуполе не останавливается демонтаж зданий, "уже мертвые кварталы превращаются в настоящую пустыню". 

Более того, по словам Андрющенко, количество желающих уехать с каждым днем растет.

Дополнение

Российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе начали уничтожать исторические здания в центре города.

Снос драматического театра в Мариуполе Донецкой области, который стал местом гибели людей после мощного вражеского удара, оккупантами завершен 24 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, война
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