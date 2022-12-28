Зеленский выступил на завершающем заседании Рады в этом году: главное

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием на завершающем заседании Верховной Рады в этом году. Об этом сообщили в депутатском корпусе, передает УНН.

Цитата

“Украину ничто не остановит. В Черном море стало несколько меньше флагманов. Но тот печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд… если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинское”, – говорит Зеленский на видео, опубликованном народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Детали

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что кроме Президента присутствовали на заседании: правительство в полном составе, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные и члены семей погибших героев. Из-за воздушной тревоги выступ был отложен на 1,5 часа.

Также он обнародовал главные тезисы виступления.

Дополнение

Во время своего традиционного вечернего обращения за прошедшие сутки Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступит перед Верховной Радой с ежегодным посланием, где представит свой взгляд на реализацию задач на 2023 год.