Предложение Украины исключить россию из Совбеза ООН не имеет большой международной поддержки - МИД Эстонии

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера сообщил, что вопрос об исключении россии из членства в Совете Безопасности ООН пока безперспективен. Об этом сообщает эстонское издание ERR, информирует УНН.

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"Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам, которые именно касаются изолирования россии в разных организациях, отстранения россии от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию. Вопрос о ее исключении из этого органа на данный момент не перспективен", - сказал вице-канцлер МИД Эстонии.



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По его словам, очень большой международной поддержки Украина по этому вопросу, к сожалению, не имеет.

В связи с этим, по оценке дипломата, сейчас нужно сосредоточиться на тех аспектах международной жизни, в которых россия действительно можно потеснить и изолировать.

"Это не выглядит очень реализуемой вещью и чем-то, на что сейчас стоит тратить очень много времени. Если действительно дойдет до того, что это будет поставлено на голосование в Совете Безопасности, то россия, очевидно, заблокирует это. россии скорее следует препятствовать там, где это действительно можно осуществить, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", - сказал Вольмер.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключения россии из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Свой призыв в ведомстве аргументировали тем, что россия в течение 30 лет разжигает войны и дестабилизирует ситуацию в других странах, что не соответствует действующему Уставу ООН.