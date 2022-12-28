В КСУ прокомментировали свое решение о переименовании упц мп

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Конституционном суде Украины отметили, что решение по делу о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к рф не влияет на применение соответствующего закона, как его применять – это компетенция органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик Сергей Головатый во время брифинга, передает УНН.

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"Закон действует давно, мы осуществляли проверку только на конституционность, или нет. Если бы мы сочли его не конституционным, он бы утратил силу со дня нашего решения, а так мы подтвердили конституционность. Правоприменение (закон – ред.) – это не наш вопрос, для этого есть соответствующие органы во власти. Наличие представления не является блокированием закона. Он действует. Применение его и наше решение связано только тем, что мы подтвердили его конституционность", - сказал Головатый.

Он отметил, что обязанность указать в своем уставе полное название религиозной организации к которой принадлежит определенная религиозная организация на территории Украины – это не произвольное навязывание государством этой организации собственного названия.

"Государство ничего не навязывает, оно требует от религиозной организации указать правдивое название для того, чтобы не вводить в заблуждение верующих и все общество. Закон содержит цель создать условия для сознательного, свободного и надлежащего пользования правом на вероисповедание", - рассказал Головатый.

Дополнение

Закон о переименовании Украинской православной церкви московского патриархата с указанием ее принадлежности к рф соответствует нормам Конституции. Соответствующее решение приняло КСУ.

Добавим

В ПЦУ отреагировали на решение КСУ и отметили, рассмотрение дела длилось почти четыре года.

"Здравый смысл победил: обязывать через закон Московский патриархат называть себя тем, чем он является - Московским патриархатом - является правом государства. Ждем деталей решения. Почти четыре года продолжалось рассмотрение", - написал представитель Блаженнейшего Митрополита Эпифания архиепископ Евстратий Заря.