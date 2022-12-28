Дело "Межгорья": адвокат Януковича сорвал заседание

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Адвокат сына бывшего президента Украины Виктора Януковича не пришел на заседание в ВАКС по делу о незаконном завладении резиденцией “Межгорье”. Суд назначил ему бесплатного защитника. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Детали

Чемерис подтвердила, что ВАКС привлек для защиты сына бывшего президента Украины адвоката из Центра бесплатной правовой помощи из-за того, что не пришел его адвокат Тесленко.

Следующее заседание назначено на 3 января в 8:30.

Таким образом в очередной раз не удается провести подготовительное заседание по делу.

Дополнение

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд дело по завладению резиденцией "Межгорье".

Досудебное расследование дела Януковича и его сына относительно “Межигорья” завершено в прошлом году.