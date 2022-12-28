Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9480

Дело "Межгорья": адвокат Януковича сорвал заседание

Дело "Межгорья": адвокат Януковича сорвал заседание

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Адвокат сына бывшего президента Украины Виктора Януковича не пришел на заседание в ВАКС по делу о незаконном завладении резиденцией “Межгорье”. Суд назначил ему бесплатного защитника. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Детали

Чемерис подтвердила, что ВАКС привлек для защиты сына бывшего президента Украины адвоката из Центра бесплатной правовой помощи из-за того, что не пришел его адвокат Тесленко.

Следующее заседание назначено на 3 января в 8:30.

Таким образом в очередной раз не удается провести подготовительное заседание по делу.

Дополнение

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд дело по завладению резиденцией "Межгорье".

Досудебное расследование дела Януковича и его сына относительно “Межигорья” завершено в прошлом году.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.