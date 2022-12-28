Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 0,0420 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Какие последствия имеют взрывы на аэродроме в Энгельсе для российской авиации - рассказал военный эксперт Олег Жданов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
4785

Как будет работать столичное метро 31 декабря: ответ КГГА

Как будет работать столичное метро 31 декабря: ответ КГГА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В канун Нового года, 31 декабря, столичный метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на КГГА.

Цитата

"Метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30. Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются", - говорится в сообщении.

Детали 

Городские власти призывают жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других горожан. В частности, необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

"Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы проследовать до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность", - добавляют в КГГА.

Дополнение

Секретарь киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил, что главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет сиять на Новый Год и Рождество.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.