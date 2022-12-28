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Новости: Криминал и ЧП
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В Челябинской области пьяный мобилизованный избил командира до смерти

В Челябинской области пьяный мобилизованный избил командира до смерти

иллюстративное фото

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Инцидент произошел 23 декабря, когда нетрезвый старший сержант в купе штабного вагона военного эшелона на станции Мисяш напал на капитана, пишет издание "Медуза", ссылаясь на Mgorsk.ru, сообщает УНН.

Детали

Оба военнослужащих были призваны по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте.

"Сегодня Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил в тюрьму старшего сержанта под стражу на два месяца", - сообщает пресс-служба суда.

Возбуждено уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации". Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

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Источник: УНН
Теги: мобилизация
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