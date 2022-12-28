В Николаеве на территории частного дома взорвался вражеский кассетный снаряд: женщине порубило ноги

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня, 28 декабря, в Николаеве от детонации кассетного вражеского снаряда местная жительница получила ранения, ее домашний любимец погиб. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.

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"Сегодня в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница. Как оказалось, опасная находка уже некоторое время находилась в куче мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе своего частного дома. Именно в это время снаряд и сдетонировал", – написал он.

Детали

По предварительной информации, женщина порубило ноги, пока она находится в больнице. К сожалению, погибла домашняя собака.

Шайхет еще раз призвал жителей быть максимально внимательными.

"Если вы обнаружили подозрительные предметы или снаряды, оставшиеся после обстрелов военными рф, ни в коем случае не прикасайтесь к ним, а срочно звоните на спецлинию 102", - отметил он.

Дополнение

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