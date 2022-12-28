За время атак рф на энергосистему ПВО сбила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе - Игнат

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Все так дату 10 октября взяли от первого массированного ракетного обстрела за начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще у нас 11 сентября, (...) (тогда - ред.) они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. Вот с этого времени примерно уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковали большее количество, разумеется", - рассказал Игнат.

Детали

При этом представитель ВС ВСУ указал, что запас ракет рф исчерпывает.

"Собственно, речь идет о том, что много ракет действительно использованы. Носители есть, но не факт, что есть ракеты к ним в достаточном количестве. Поверьте, если бы было больше, били бы больше", - указал Игнат.

Дополнение

Энергосистема Украины за три последних месяца перенесла 9 массированных ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.