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За время атак рф на энергосистему ПВО сбила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе - Игнат

За время атак рф на энергосистему ПВО сбила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе - Игнат

Юрий Игнат

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Все так дату 10 октября взяли от первого массированного ракетного обстрела за начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще у нас 11 сентября, (...) (тогда - ред.) они начали нападать на нашу критическую инфраструктуру. Вот с этого времени примерно уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковали большее количество, разумеется", - рассказал Игнат.

Детали

При этом представитель ВС ВСУ указал, что запас ракет рф исчерпывает.

"Собственно, речь идет о том, что много ракет действительно использованы. Носители есть, но не факт, что есть ракеты к ним в достаточном количестве. Поверьте, если бы было больше, били бы больше", - указал Игнат.

Дополнение

Энергосистема Украины за три последних месяца перенесла 9 массированных ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.

Источник: УНН
Теги: ракета, война, дроны, беспилотники, Воздушные силы ВСУ
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