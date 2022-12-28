россия и Китай провели военно-морские учения, отработали захват подводных лодок

КИЕВ. 28 декабря. УНН. россия и Китай провели военно-морские учения в Восточно-Китайском море после недели совместных учений, в ходе которых отрабатывались захват подводной лодки противника глубинными бомбами и стрельба из артиллерии военного корабля, сообщило министерство обороны рф, пишет УНН.

Детали

Обучение 21-27 декабря под названием "Морское взаимодействие-2022" с участием Тихоокеанского флота россии проводилось в акватории Чжоушань и Тайчжоу в китайской провинции Чжэцзян, сообщило официальное китайское информационное агентство Синьхуа.

"Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали практические задачи в рамках двусторонней военно-морской учебы", - сообщили в минобороны россии.

"Корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации совместно провели поиск подлодки условного противника и совершили залп реактивными глубинными бомбами", - говорится в сообщении.

Добавим

Китайский лидер Си Цзиньпин должен поговорить с путиным до конца года.