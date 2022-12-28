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На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога

На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине рассматривают возможность введения ввести новый вид налога – на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Мы на сегодня находимся в войне, которую нужно финансировать только нам. Потому что все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому, будем тоже рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, которую он оптимизировал, - это средства, которые были забраны у наших военных", - сказал Шурма.

Напомним 

Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны, указывали в правительстве.

Источник: УНН
Теги: налоги, ВСУ, Офис президента Украины
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