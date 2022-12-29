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В столице пункты утилизации новогодних елок будут работать до конца января

В столице пункты утилизации новогодних елок будут работать до конца января

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве пункты утилизации новогодних елок будут работать с 4 по 31 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию сообщает.

Цитата

"Пункты утилизации новогодних елок будут работать с 4 по 31 января включительно. В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время - сохранить водный баланс", - говорится в сообщении. 

Детали 

В КГГА отмечают, что в общей сложности будут работать 17 пунктов: 11 откроют в разных районах Киева и еще 6 – на территориях лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ" и КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

Отмечается, что в 2022 году киевляне принесли на переработку 8,5 тысячи хвойных деревьев.

Дополнение

В Киеве с 15 декабря стартовала продажа новогодних елок. Департамент определил адреса проведения сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в городе. Ярмарки будут проходить во всех районах столицы.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА
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