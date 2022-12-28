В результате очередного обстрела Херсонской области пострадал 14-летний ребенок: начато расследование

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В результате очередного обстрела Херсонской области пострадали три человека, среди которых 14-летний ребенок. Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, пишет УНН со ссылкой на страницу Херсонского горсовета в Telegram.

Детали

По данным следствия, 28 декабря российские военные обстреляли Херсон и населенные пункты освобожденной области. В результате обстрела одного из сел травмы разной степени получили трое гражданских, среди которых 14-летний ребенок.

Также сообщается о повреждении жилых домов местных жителей, административных зданий, автотранспорта. Для обеспечения надлежащего расследования военных преступлений прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

Напомним

В течение 27 декабря русские войска 50 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.