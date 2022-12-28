Зеленский передал командиру батареи HIMARS знак отличия от Байдена

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время речи в Раде передал командиру батареи HIMARS знак отличия от президента США Джо Байдена. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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"Зеленский передал командиру батареи Хаймарсов знак отличия от Байдена", - написал Гончаренко.

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Нардеп также напомнил, что Зеленский привез президенту США награду, принадлежавшую воину из Бахмута. И Байден ответил - передал специальный символ от президента США.

Зеленский вручил награду командиру прямо во время своей речи в Раде.

Ранее

Владимир Зеленский привез президенту США Джо Байдену "Крест боевых заслуг" офицера по имени Павел – командира батареи HIMARS. Эту награду военный получил за участие в боях на самом горячем направлении сопротивления российскому наступлению.