Новости: Криминал и ЧП
28 декабря 2022, 18:13 • Тоня Туманова • 3600
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Ивано-Франковской области произошло землетрясение, магнитудой 2,4, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Детали
Землетрясение произошло сегодня в 13:51.
Эпицентр находится к западу от населенного пункта Делятин на глубине 2 км. Магнитуда – 2,4.
Напомним
7 сентября в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла.
Источник: УНН
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