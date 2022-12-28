КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Ивано-Франковской области произошло землетрясение, магнитудой 2,4, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Детали

Землетрясение произошло сегодня в 13:51.

Эпицентр находится к западу от населенного пункта Делятин на глубине 2 км. Магнитуда – 2,4.

Напомним

7 сентября в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла.