Единство, безопасность, справедливость: Зеленский назвал три условия для достижения главной победы в 2023 году

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Для достижения всех определенных побед и главной из них – победы над россией в этой войне, политический класс Украины должен договориться между собой быть объединенными, справедливыми и обеспечить безопасность на всех уровнях. Об этом, выступая на завершающем заседании Верховной Рады, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский назвал три пункта, которые должны выполнить все чиновники, политические деятели и весь политический класс Украины для победы государства над диктатурой кремля.

Единство

“Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство, побеждать вместе и изменять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство – тем больше и быстрее будет наша с вами победа”, – отмечает Президент.

В этом контексте Зеленский призывает политиков прислушиваться к морали и во время борьбы Украины за собственную независимость – быть внутри этой борьбы, “а не спускаться на лыжах с горы, пока солдаты поднимают с окопов”.

“Никто на фронте не поймет тех, кто, имея какой-либо политический вес или какую-либо властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни. К жизни до 24 февраля. И если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – или политической, экономической или духовной независимости, – наше государство будет отвечать мгновенно и жестко…Я прошу всем оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего общего дома”, – подчеркнул Президент.

Безопасность

Зеленский отмечает, что быть одним из глобальных лидеров – это постоянный процесс поиска новых возможностей для нашего государства, новых друзей и альянсов, нового роста для экономики и общества.

“Так же безопасность государства – это не то состояние, которого достигаешь раз и навсегда, это сложная работа, это процесс. Лидерство и безопасность идут всегда рядом – приобретая одно, работаешь и на другое. Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нас, уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам, любым вызовам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим. Мы должны стать – и мы станем, потому что нет выхода – станем лидером в построении современной зеленой энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, никакими ракетными ударами”, – подчеркивает глава государства.

Он упоминает вопросы энергетики, констатируя, что это опасно, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций. Современному городу требуются децентрализованные источники энергетики, источники энергии. Только зеленая энергетика может действительно это обеспечить.

“Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европу. И это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это – задача, задача на завтра. А сегодня мы должны пройти и мы обязательно пройдем эту зиму”, – продолжает речь Президент.

Справедливость

“Создание Трибунала по преступлению агрессии – это неотъемлемая часть политики нашего государства. Я уверен, что Трибунал заработает. Заработает и Международный компенсационный механизм, который мы сейчас строим”, – говорит Президент.

При этом он отмечает необходимость по максимуму сотрудничать с международными партнерами и с Международным уголовным судом. Ни одно преступление оккупантов в Украине не должно остаться без законного приговора.

“Может ли это обеспечить только государство? Нет. И я хочу поблагодарить наших партнеров, в частности, Нидерландов за принципиальное лидерство в этой работе; всем нашим следователям, экспертам, прокурорам, всем нашим судьям, которые уже работают над этим, и всем присоединившимся к справедливости журналистам и общественным активистам. Благодарю вас!” – подчеркнул Президент Украины.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 850 международных мероприятий.