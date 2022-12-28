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Реконструкция админкорпуса Миграционной службы: разоблачен сговор двух компаний-участниц, их оштрафовали на 2,1 млн грн

Реконструкция админкорпуса Миграционной службы: разоблачен сговор двух компаний-участниц, их оштрафовали на 2,1 млн грн

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Разоблачен сговор двух компаний-участниц тендера по реконструкции здания будущего административного корпуса Государственной миграционной службы Украины. Как сообщили в НАБУ, компании оштафованы на 2,1 млн грн, передает УНН.

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"Антимонопольный комитет Украины по материалам НАБУ и САП разоблачил сговор двух компаний-участниц тендера по реконструкции здания будущего административного корпуса Государственной миграционной службы Украины и оштрафовал их за это в общей сложности на 2,1 млн грн. Соответствующее решение АМКУ принял 27 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Добавим

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины детективы НАБУ начали в феврале 2020 года, оно продолжается. В рамках расследования детективы собрали достаточно информации, свидетельствующей об антиконкурентном характере действий участников торгов.

Эти материалы помогли АМКУ установить, что две компании-участницы тендера по проведению реконструкции согласовывали между собой условия участия в торгах, активно коммуникировали, чтобы обеспечить победу заранее определенной ООО, что в конце концов и произошло.

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Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ
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