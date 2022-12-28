За время полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 1456 человек

КИЕВ. 28 декабря. УНН. За время полномасштабной войны россии Украина вернула домой 1456 своих людей. Об этом на завершающем заседании Верховной Рады заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Мы сделаем все, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые сейчас – в российской неволе… За время после 24 февраля нашей команде удалось освободить из российского плена 1456 человек”, – сказал он.

Детали

Президент отметил, что цель – восстановить территориальную целостность Украины всегда идет рядом с другой целью – освободить всех наших людей, содержащихся в плену или в тюрьмах, а также всех тех, кто был силой депортирован с нашей земли.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты.