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Новости: Экономика
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Отключения становятся более прогнозируемыми: Киев в ближайшее время может вернуться к графикам

Отключения становятся более прогнозируемыми: Киев в ближайшее время может вернуться к графикам

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"...ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми, благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам", - написал Коваленко.

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Вместе с тем, он призвал упомянуть и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами. Особенно во время подготовки к праздникам.

"Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы со снабжением не было перекосов. Особенно - не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", - подчеркнул Коваленко.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, электричество
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