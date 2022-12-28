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Оккупанты бегут из Украины: на Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников - Генштаб

Оккупанты бегут из Украины: на Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников - Генштаб

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российские оккупанты убегают с поля боя, покидая военные позиции. Так, по данным Генштаба, на временно занятых территориях “место службы” покинули более 200 наемников, находящихся в розыске, передает УНН.

Детали

На временно занятых территориях Запорожской области, российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Вместе с тем, оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 770 человек, 3017 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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